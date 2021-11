Motorblok van personenauto gaat in vlammen op aan Wielewaalplein

nieuws

Foto: 112 Groningen

Een personenauto is maandagmiddag onherstelbaar beschadigd geraakt aan het Wielewaalplein in Groningen, nadat er brand was ontstaan onder de motorkap.

Tijdens het rijden zagen de inzittenden van het voertuig ineens rook onder de motorkap vandaan komen. De bestuurder zette de auto daarop aan de kant en de inzittenden probeerden, met een poederblusser van een omstander, de brand te blussen.

Dat bleek echter tevergeefs en daarop schakelden de inzittenden de brandweer in. Eenmaal ter plaatse had de brandweer het vuur snel geblust, maar de auto was inmiddels onherstelbaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

Foto: 112 Groningen