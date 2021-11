“Monitoring medische situatie dak- en thuislozen niet aangescherpt na overlijden Poolse man”

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De monitoring van de medische situatie van dak- en thuislozen wordt niet aangepast na het overlijden van een Poolse man vorige maand op het Stadsstrand. Dat laat wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) op de Politieke Woensdag weten.

De wethouder reageert daarmee op vragen van de Partij voor de Dieren. Raadslid Terence van Zoelen vroeg zich na het incident op het Stadsstrand af of de monitoring ook aangescherpt wordt. “In de media hebben we kunnen lezen dat na een 112-melding een ambulance niet kwam opdagen, wat binnen onze fractie tot zorgen leidt. Wij vragen ons daarnaast af of dak- en thuislozen adequate middelen hebben om hulpdiensten te bereiken.”

Jongman: “Veel oog voor gezondheid”

Jongman: “Het overlijden van deze Poolse meneer is een hele trieste zaak. In het algemeen kan ik zeggen dat er binnen de dagopvang en binnen andere opvangmogelijkheden veel oog is voor de gezondheid van dak- en thuislozen. Bij twijfelsituaties kan er contact worden gezocht tijdens een verpleegkundig spreekuur van de GGD, en ook zijn huisartsen beschikbaar. Daarnaast zijn er acties om mensen verzekerd te krijgen, en kan er gebruik worden gemaakt van bepaalde vangnet-regelingen waarmee mensen toch de nodige zorg kunnen krijgen.”

“Geen aanleiding om monitoring aan te scherpen”

“Bij acute situaties kan er 112 gebeld worden. Als we kijken naar deze specifieke situatie, de meldkamer Noord-Nederland heeft onderzoek gedaan naar het verloop van de melding. Daarbij kan geconstateerd worden dat het protocol correct gevolgd is. Vanuit het Stadsbestuur kan ik daar aan toevoegen dat er voor ons geen aanleiding is om de monitoring van de medische situatie van dak- en thuislozen verder aan te scherpen.”

SP: “Hoe kan het dat er in onze stad nog op zo’n erbarmelijke manier geleefd wordt?”

De antwoorden roepen bij fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP een onderliggende vraag op. “We hebben het in deze situatie over mensen die hier niet pas wonen. Ze wonen al langer in een container bij het Stadsstrand, wat gepaard gaat met bijbehorende sociale problematiek en overlast voor de buurt. Het verbaast mij dat wij zulke plekken nog hebben in de stad. Dat er op zo’n erbarmelijke manier geleefd wordt. Het is dan eigenlijk wachten op zulk soort situaties waar nu vragen over worden gesteld. Hoe kan zoiets?”

Landelijk thema

Jongman: “U stelt een terecht punt aan de orde. We hebben het over hele specifieke problematiek. Vanwege privacy kan ik er in de beantwoording ook niet te diep op ingaan. Maar het is belangrijk om er goede oplossingen voor te vinden. We hebben het ook over een landelijk thema, dat ook in andere grote steden speelt. Vraag is hoe we hier in de toekomst mee om gaan. Zoals u wellicht gehoord hebt, hebben we als Stadsbestuur de winterregeling versoepeld, waarbij vanaf nu iedereen vanaf 0 graden de opvang in kan.”