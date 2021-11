Mondkapjes in de kappersstoel: “Je ziet niet meer of iemand blij is, dat is zo jammer”

nieuws

Barbershop De Zwarte Raaf Foto: Wouter Holsappel

Vervelend maar ook onontkomelijk. Dat is de reactie van Ronald de Bont van barbershop De Zwarte Raaf op de persconferentie van dinsdagavond.

De Bont heeft meerdere kapperszaken in Stad. Het demissionaire kabinet maakte bekend dat er vanaf zaterdag bij contactberoepen weer mondkapjes gedragen moeten worden. “We waren hartstikke blij dat het over was, dat we weer vrij konden ademen”, reageert De Bont. “Dat er iets ging veranderen is niet helemaal een verrassing. Vorige week was ik in Duitsland, op een kappersbeurs. Daar is het nog heel normaal dat er een mondkapje gedragen worden. Dat dit nu weer ingevoerd wordt in ons land is op zich logisch, maar we staan niet te springen.”

Communicatie

De Bont noemt het vervelend. “Als je een volle dag aan het werk bent, als je acht uur op je benen staat en je moet door zo’n mondkapje ademen, dan is dat best wel zwaar. En het gaat de hele dag door hè? De ene klant is klaar, dan staat de andere alweer te wachten. Maar wat het meest jammerlijke is, dat is de communicatie. Als kapper communiceer je heel veel via de spiegel. Als je iemand geknipt hebt, dan wil je graag een gezichtsuitdrukking zien, of iemand blij is. Door een mondkapje is dat heel lastig te peilen. Het tast eigenlijk de spontaniteit aan.”

Vormen van het gezicht

En soms is het ook lastig: “We willen een zo goed en mooi mogelijk product afleveren waar iedereen blij mee is. Als een nieuwe klant voor het eerst in onze stoel zit, dan stem je het kapsel af of de vormen van het gezicht. Je geeft advies. Met een mondkapje is dat heel lastig inschatten, omdat je een kin bijvoorbeeld niet ziet.” Toch is De Bont helder: “We doen dit gewoon, het is niet prettig, het is niet fijn. Maar we moeten gaan kijken wat werkt om de coronasituatie onder controle te houden.”