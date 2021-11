MON: “Door de coronaregels kunnen 900 mensen nu hun hobby niet uitoefenen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Door de nieuw coronaregels kunnen zo’n negenhonderd mensen nu hun hobby niet uitoefenen bij Muziek Organisatie Noord, de MON, aan de Bieslookstraat.

De MON biedt oefenruimtes en faciliteiten aan orkesten, harmonieën, dansgezelschappen, muzieklessen en bandjes. “Nu we dagelijks de deuren om 17.00 uur moeten sluiten, worden zo’n zestig bands gedupeerd”, vertelt eigenaar Ruud de Vries. “Een gemiddelde band bestaat uit vier personen. Daarnaast hebben we verschillende orkesten en dansgezelschappen die hier in de avonduren repeteren en er zijn muzieklessen. In totaal kom je uit op zo’n negenhonderd man.”

Discussie

De afgelopen dagen ging het bij MON maar over één ding: mag er wel of mag er niet gerepeteerd worden in de avonduren. “De één zei dat we na 17.00 uur gewoon door konden gaan, terwijl ik zelf zoiets had, het kan niet. Na de zoveelste discussie was ik het vanochtend zo zat dat ik de gemeente Groningen heb gebeld. Ik heb het vraagstuk rond 11.30 uur neergelegd en even na 13.00 uur kreeg ik bericht van een jurist. Die vertelde dat alleen bepaalde beroepsopleidingen muziekonderwijs mogen volgen in de avonduren. Maar het gaat om een hele beperkte groep. Ik heb toen besloten dat we om 17.00 uur dicht gaan.”

“Alles even helemaal dicht gooien”

De Vries maakt zich zorgen. “Aan de ene kant zijn de maatregelen heel logisch, de druk op de zorg is gigantisch. Maar bij al die discussies die gevoerd worden over wel of niet open, denk ik: waarom doen we dit? We moeten toch dat virus onder controle krijgen? Het was beter geweest om alles even helemaal dicht te gooien. Waarom zou je dat niet doen? In financieel opzicht is het een ander ding. Ik verlies inkomen. En we weten allemaal dat deze maatregelen langer dan 14 december gaan duren.”

“Veel bedrijven hangen aan de kunstmatige beademing”

Ook voor volgend jaar ziet De Vries het somber in. “Dit virus blijft nog wel even. Terwijl ondertussen de financiële rekening wel betaald moet worden. De NOW-bijvoorbeeld. De toekenning is anders dan de vaststelling, las ik onlangs in een Kamerbrief, waardoor grote bedragen terugbetaald moeten worden. Het belastinguitstel moet ook terugbetaald worden, de gasprijs gaat omhoog en de kredieten van de gemeente Groningen komen om de hoek kijken. Persoonlijk denk ik dat ik het wel red, maar veel andere bedrijven hangen echt aan de kunstmatige beademing. Die teren op hun laatste spaarcenten, waarbij ze nu opnieuw geraakt worden door maatregelen. Als we niet oppassen gaat er heel veel verloren.”

“Het is niet grappig meer”

Dat de MON het hoofd boven water kan houden komt omdat het zich richt op meerdere poten. “We hebben een stukje horeca, we hebben de verhuur van opbergruimtes, we hebben de verhuur aan koren en grote muziekgezelschappen en we hebben de bandjes. Toen ik begon richtte ik mij volledig op de bandjes. Nu is de exploitatie van bandjes terug gegaan naar 25% terwijl het aantal bandjes niet is afgenomen. Dat is een geluk bij een ongeluk. Maar ik kan je wel zeggen dat de rek er uit is. Het is allemaal niet grappig meer.”

“Veel kwaliteit gaat verloren”

De Vries denkt ook dat door de coronamaatregelen veel kwaliteit verloren gaat. “De horeca en de evenementensector vangt nu qua maatregelen de grootste klappen op. Ik zie dat mensen zich laten omscholen. De arbeidsmarkt staat er florissant voor, mensen gaan wat anders doen. Logisch, maar tegelijkertijd ontzettend jammer omdat mensen met grote talenten andere dingen gaan doen. Ook hier bij mij zijn verschillende bandjes, die echt wel wat in hun mars hadden, uit elkaar gevallen door de coronacrisis. Jammer.”

Om bands en koren toch mogelijkheden te bieden heeft MON besloten om zeven dagen per week geopend te zijn. “In het weekend zijn we vanaf 10.00 uur geopend, waardoor er wat meer ruimte is om te kunnen oefenen.”