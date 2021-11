Mogelijke invoering coronapas is voor hoger onderwijs praktisch onuitvoerbaar

nieuws

foto: André Huitenga

De mogelijke invoering van een coronapas in het hoger onderwijs stuit op bezwaren van hogescholen en universiteiten. Zij noemen de pas ‘praktisch onuitvoerbaar’.

“Er zijn een aantal grote praktische en ethische bezwaren waardoor wij hier niet voor zijn”, laat een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen, waar de Hanzehogeschool onderdeel van is, aan nu.nl weten. Volgens de Vereniging Hogescholen gaat de maatregel veel mankracht kosten en zal het invloed hebben op het lesaanbod. “Als je bij een hogeschool in een kwartier vierduizend studenten wilt binnenlaten, dan heb je 64 mensen nodig om ze te controleren. Daarnaast zijn er studenten die geen coronapas hebben, omdat ze niet gevaccineerd of niet getest zijn. Voor deze studenten, moet er volgens de wet, een volwaardig alternatief geboden worden, maar dat is onmogelijk als er ook fysiek college moet worden gegeven.”

VSNU

Universiteitenkoepel VSNU, waar de Rijksuniversiteit Groningen bij is aangesloten, noemt de pas praktisch enorm lastig en wellicht wel onuitvoerbaar. “Een universiteit is geen festivalterrein met poortjes waar je op één plek binnenkomst”, laat de VSNU weten. “De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan. De ruimtes zijn er niet op ingericht.” Daarnaast haalt de VSNU de werkdruk van personeel aan omdat het gaat betekenen dat sommige studenten weer thuis onderwijs moeten gaan volgen.

Persconferentie

Maandag lieten Haagse bronnen weten dat het demissionaire kabinet overweegt om de coronamaatregelen, vanwege de grote druk op de ziekenhuizen, uit te breiden. Zo wordt er aan gedacht om op meer plekken de coronapas te moeten laten zien. Behalve om musea, gaat het om sportscholen en zwembaden en dus wellicht ook om het hoger onderwijs en op mbo’s. Daarnaast gaat hoogstwaarschijnlijk het dragen van mondkapjes in publieke ruimtes weer verplicht worden. Dinsdagavond is er een persconferentie van het kabinet.