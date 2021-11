Twee gewonden bij steekincident Merwedestraat, Burgernet spreekt van ernstig incident

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Merwedestraat heeft woensdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Incidentfotografen melden dat de straat is afgesloten.

Het incident vond plaats rond 20.30 uur ter hoogte van de kruising met de IJsselstraat. “Twee mensen zijn gewond geraakt”, laat politiewoordvoerder Thijs Damstra weten. “De hulpverlening is ter plaatse en wij zijn inmiddels begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij doet de Forensische Opsporling op locatie onderzoek en zijn we in gesprek met buurtbewoners om een zo’n volledig mogelijk beeld te krijgen.”

Twee daders, zelf geen actie ondernemen

In een Burgernetbericht wordt gesproken over een ernstig incident. “Twee daders in het zwart gekleed, en beiden met een masker op, zijn na het incident lopend vertrokken in de richting van de Achterweg”, wordt gemeld in het actiebericht. “Beiden hebben een bleek gelaat, zijn tenger en rond de twintig jaar oud. Beiden droegen een hoodie.” Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, worden opgeroepen om alarmnummer 112 te bellen. De politie roept nadrukkelijk op om zelf geen actie te ondernemen.

Twee ambulances

Fotografen melden dat er twee ambulances ter plaatse zijn. Ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, assisteerde. “De eerste ambulance is zojuist met een slachtoffer richting het UMCG vertrokken”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Ook de tweede ziekenwagen is inmiddels vertrokken richting het ziekenhuis. Het MMT is inmiddels teruggekeerd naar de kazerne.”

Camerabeelden

De politie komt ondertussen graag in contact met mensen die meer informatie hebben. “Als je een dashcam hebt, of een deurbelcamera of een andere camera die mogelijk gericht staat op straat, controleer dan deze beelden. Is er mogelijk iets van belang te zien, hoe klein ook, upload dan de beelden op onze website politie.nl. Heb je meer informatie, bel dan met 0900 88 44.

Later meer.