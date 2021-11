sport

Er komt mogelijk padel bij Be Quick 1887 op sportpark De Esserberg. Padel is een sport die het midden houdt tussen tennis en squash. Padel wordt steeds populairder.

Diverse leden van de club vroegen of padel ook een optie is om bij Be Quick te beoefenen. Er wordt al voetbal en tennis gespeeld.

Onder de leden is inmiddels een etiquette verspreid met de vraag of er meer behoefte aan is. Naast de tennisbanen is in principe nog ruimte voor één of twee padelbanen.