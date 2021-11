Mobiele fotostudio JR trekt ruim honderd mensen naar Lewenborg, eerste foto’s hangen bij Groninger Museum

nieuws

Foto: Naomi Smit

Ruim honderd mensen hebben zaterdagmiddag een portretfoto laten maken bij de mobiele fotostudio Inside Out van kunstenaar JR in de wijk Lewenborg.

Volgens één van de betrokkenen gaat het om ongeveer 130 foto’s die geschoten zijn. “Veel gezinnen kwamen langs om op de foto te gaan. Aan het eind van de middag zijn de eerste foto’s op de buitenmuren van het Groninger Museum geplakt.” In de mobiele fotostudio was zaterdagmiddag iedereen welkom om een portretfoto te laten maken. De foto’s werden ter plaatse op groot posterformaat afgedrukt. Een deel van de foto’s krijgt een plekje op de buitenmuren van het museum, een ander deel wordt gebruikt in straatexposities.

Het project Inside Out hoort bij de tentoonstelling JR: Chronicles van de Franse kunstenaar JR die vanaf volgende week zaterdag 20 november te zien is in het Groninger Museum. Al meer dan twintig jaar maakt JR kunstwerken in de openbare ruimte. Met maatschappelijk betrokken kunstprojecten zoals Women Are Heroes en Kikito, vraagt hij aandacht voor mensen en gemeenschappen die niet altijd goed zichtbaar zijn en geeft ze een platform voor hun verhaal. Dit doet hij bijvoorbeeld door meer dan levensgrote portretten te maken, die hij, soms illegaal, in de openbare ruimte opplakt. De mobiele fotostudio is de komende dagen nog te vinden in Vinkhuizen, bij het Noorderpoort College en bij het Groninger Museum zelf.