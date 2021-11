Mobiele fotostudio Inside Out van JR zaterdag in Lewenborg

nieuws

De mobiele fotostudio Inside Out van kunstenaar JR komt zaterdag 13 november naar Lewenborg. In deze studio kan iedereen die langskomt gratis een portretfoto laten maken.

De foto wordt ter plekke op groot posterformaat afgedrukt. Een deel van de foto’s die worden gemaakt, worden op de buitenmuren van het Groninger Museum geplakt, een ander deel in straatexposities op andere plekken. De bus staat zaterdagmiddag 13 november van 11:00 tot 15:00 uur op het Dokplein in Winkelcentrum Lewenborg. Zondagmiddag 14 november staat hij van 12:00 tot 18:00 uur bij de Sporthal aan de Radiumstraat in Vinkhuizen.

Het project Inside Out hoort bij de tentoonstelling ‘JR: Chronicles’ die vanaf 20 november te zien is het Groninger Museum. De komende week staat Inside Out nog op vier andere plekken, waaronder Vinkhuizen, het Noorderpoort College aan de Verzetstrijderslaan en bij het Groninger Museum zelf.