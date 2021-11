Mirjam Wijnja definitief lijsttrekker GroenLinks

nieuws

Mirjam Wijnja GroenLinks

Mirjam Wijnja is definitief de lijsttrekker van GroenLinks Groningen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar. Dat heeft de ledenvergadering van de partij dinsdagavond bepaald.

Wijnja is fractievoorzitter van GroenLinks sinds 2019, toen toenmalig lijsttrekker Glimina Chakor wethouder werd. Wijnja zegt: “Ik ben supertrots dat ik lijsttrekker mag zijn van GroenLinks en verwacht dat we met dit sterke team hele mooie dingen gaan realiseren, eerst in de campagne en daarna in de gemeenteraad.”

De plekken twee, drie en vier op de lijst zijn voor de huidige raadsleden Jeffry van Hoorn, Ceciel Nieuwenhout en Benni Leemhuis. Eerste nieuwkomer is Elte Hillekens op plek 5. de laatste is ook de campagneleider voor de komende verkiezingen. GroenLinks heeft elf zetels in de gemeenteraad.