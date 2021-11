Eerste teelt uit wietproef ligt mogelijk tweede helft van volgend jaar in Groninger coffeeshops

nieuws

Foto: Futurefilmworks via Pixabay (CC 0.0)

Het demissionaire kabinet streeft ernaar om in de loop van de tweede helft van 2022 te starten met de overgangsfase in het zogenaamde ‘experiment gesloten coffeeshopketen’, beter bekend als het wietexperiment. Dat betekent dat de eerste ‘legaal geteelde’ cannabisproducten vanaf dat moment in Groningse coffeeshops kunnen gaan liggen.

Overgangsfase

Demissionair minister Grapperhaus gaf de Tweede Kamer donderdag een update over de wietproef, waaraan tien Nederlandse gemeenten (waaronder Groningen) meedoen als verkooplocaties. Volgens Grapperhaus zijn inmiddels zeven telers aangewezen, die vanaf nu aan de slag gaan met ‘voorbereidende handelingen’ voor de productie van de cannabis. “Op het moment zijn wij in gesprek met de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de telers om het voorlopig startmoment van de overgangsfase te bepalen”, zo stelt Grapperhaus. “We streven ernaar

om in de loop van de tweede helft van 2022 te starten met de overgangsfase.”

Gedurende deze ‘overgangsfase’ kunnen de deelnemende coffeeshops, naast de gedoogde verkoop, de legaal geteelde hennepproducten verkopen. Daarnaast begint het ‘wietexperiment’ pas echt. Dit experiment gaat vier jaar duren. Vanaf dat moment mogen de deelnemende coffeeshops uitsluitend hennep en hasjiesj afkomstig van de aangewezen telers verkopen. Kortom, dan moeten zij binnen de gesloten coffeeshopketen werken.

Vertraging

Eerder dit jaar liet burgemeester Markouch van Arnhem nog weten dat het experiment was uitgesteld, omdat de telers meer tijd nodig zouden hebben om de kwaliteit en diversiteit van de geteelde hennep en hasj op peil te krijgen. Het wietexperiment zou eigenlijk al op 1 januari van dit jaar beginnen. Het procedure voor de selectie van telers duurde echter langer dan gepland, waardoor de start van de proef werd verschoven naar september of oktober. Ook deze datum ging voorbij.

Groningen is een van de tien gemeentes waar het wietexperiment gehouden wordt. Het experiment houdt in dat de overheid de verkoop van wiet aan de coffeeshops gaat reguleren met gecertificeerde bedrijven. Zo moet de criminaliteit buiten de deur gehouden worden. Alle coffeeshops moeten er aan mee werken.