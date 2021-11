Minister wijst naar gemeente bij oneerlijke behandeling bewoners Ten Boer

nieuws

Het ministerie kan niets doen aan de ongelijkheid hoe bewoners in het aardbevingsgebied behandeld worden. Dat heeft minister Kajsa Ollongron (D66) maandagavond gezegd in de Tweede Kamer. Daarover schrijft RTV Noord.

Ollongren reageerde daarmee op de situatie in Ten Boer. Daar krijgt het ene deel van de wijk wel een nieuw huis, maar de andere helft niet. Terwijl alle huizen identiek zijn. Volgens Ollongren is er in nauw overleg met de gemeenten geprobeerd om niet uitlegbare verschillen weg te nemen. In Appingedam en Delfzijl heeft dit geleid tot een aanpak die voor alle bewoners hetzelfde is. In Ten Boer gebeurt dit echter niet. Volgens Ollongren hebben gemeenten in het aardbevingsgebied een cruciale rol als het gaat om welke behandeling een bewoner precies krijgt.

Volgens de minister hebben sommige gemeenten er voor gekozen om een tegemoetkoming van 30.000 euro te geven aan bewoners. Soms wordt er gekozen voor sloop en nieuwbouw. In Ten Boer wordt het ene huis gesloopt en de andere niet, terwijl ze op hetzelfde moment en met dezelfde materialen gebouwd zijn. Volgens Ollongren moet iedereen kunnen rekenen op een veilig huis, maar hoeft dat niet altijd te betekenen dat er sprake is van een gelijke behandeling. Ze vindt het belangrijk dat de verschillen dan goed worden uitgelegd. De inwoners in Ten Boer hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.