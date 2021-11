Minister legt inloopmodel horeca voor aan OMT

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie heeft het OMT om advies gevraagd over het inloopmodel in de horeca.

Het inloopmodel is bedacht door de Koninklijke Horeca Nederland. Het model houdt in dat mensen langer in een horecazaak kunnen blijven dan de huidige verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. De bedoeling is dat er om 20.00 uur een toegangsstop wordt ingesteld en dat de deuren gesloten worden voor nieuwe gasten, maar mensen die al binnen zijn kunnen dan langer blijven eten en drinken. Het model werd woensdag gepresenteerd tijdens een gesprek dat Grapperhaus met de KHN had.

Grapperhaus heeft aan het OMT advies gevraagd hoe zij tegenover zo’n model staan. De huidige maatregelen, dat de horeca om 20.00 uur sluit en iedereen de zaak moet verlaten, blijven sowieso van kracht tot 4 december.