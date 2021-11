Minister: ‘Bewoners Groningen gaan niks merken van opsplitsing NAM’

nieuws

Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat - Foto: Kick Smeets voor MinEZ

“Bewoners in Groningen zullen op geen enkele wijze merken dat NAM haar operationele structuur wijzigt.” Dat schrijft demissionair minister Blok dinsdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarmee reageert Blok op het nieuws dat de NAM de kleine gas- en olievelden, op land en op zee, onder wil brengen in vier nieuwe BV’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden gezocht. Dat nieuws kwam precies een week geleden naar buiten.

Volgens Blok verandert er niks aan de manier waaruit de NAM het Groningenveld exploiteert, zo stelt de demissionaire minister: “Op het gebied van het Groningenveld verandert er niets. NAM blijft de winning uit het Groningenveld uitvoeren en handelt de gevolgen van deze gaswinning af. ”

Groningers merken niks

Blok stelt daarnaast dat bewoners in Groningen ‘op geen enkele wijze merken’ dat NAM iets veranderd binnen het bedrijf: “Zoals ik u eerder gemeld heb, geldt voor zowel de schadeafhandeling, de versterking als overige regelingen dat bewoners en bedrijven in Groningen terecht kunnen bij de overheid. De NAM blijft verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten van de schade veroorzaakt door de gaswinning in Groningen en de versterkingsopgave, ook daarin komt geen verandering.”

Ook weigering tot betalen van NAM heeft geen gevolgen

Ook discussies tussen de NAM en de Staat, over de betalingen die de NAM weigert te doen voor de aardbevingsschade, hebben volgens Blok geen gevolgen voor aardbevingsgedupeerden: “De Staat heeft het op zich genomen om de discussies die hieruit voortkomen met NAM te voeren. Dit betekent dan ook dat de bewoners in Groningen op geen enkele manier iets zullen merken van de wijziging van de operationele structuur van NAM.”

De volledige brief van demissionair Minister Blok aan de Tweede Kamer is hier te lezen.