Minibos en groen schoolplein voor CBS De Borg in Haren

Foto: Lianne Darmeveil

Christelijke Basisschool De Borg in Haren neemt deze vrijdag officieel haar groene schoolplein in gebruik. Ter ere daarvan opende wethouder Glimina Chakor vrijdagochtend ook een ‘tiny forest’ bij de school.

Het minibos bij CBS De Borg is de tweede in de gemeente, nadat in 2018 al een eerste minibos werd aangeplant naast OBS De Feniks in de wijk Gravenburg. Het nieuwe, dichtbegroeide bos bij CBS De Borg (ter grootte van een tennisveld) heeft, naast een educatieve functie voor de leerlingen van de school, ook als doel om voor verkoeling te zorgen op warme dagen en de biodiversiteit te stimuleren.

Daarnaast heeft CBS De Borg, sinds de oplevering van het nieuwe schoolgebouw in september, ook een groen schoolplein. Tegels zijn deels vervangen door gras en door speelmateriaal en de spelmogelijkheden voor de kinderen zijn verruimd. Een goede ontwikkeling, zo stelt wethouder Chakor: “Een groen schoolplein is niet alleen een koel en biodivers schoolplein, maar stimuleert ook de creativiteit van de kinderen doordat er veel meer afleiding is.”

De aanleg van Tiny Forests en groene schoolpleinen zijn onderdeel van het Groenplan Vitamine G en de uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen. Binnenkort volgt de oplevering van nog eens twee minibosjes, bij het Kind Centrum in Ten Boer en naast de nieuwe basisschool in Meerstad.

Foto: Lianne Darmeveil