Middelbare scholieren maken en exposeren ontwerpen voor nieuwe Oosterpoort

nieuws

Foto's via SPOT Groningen

Vanaf aanstaande woensdag zijn in de entreehal van De Oosterpoort ontwerpen en maquettes te zien voor een nieuw muziekgebouw in Groningen. De ontwerpen zijn gemaakt door leerlingen van vier Groninger technasia en dingen mee naar een ontwerpprijs.

Leerlingen maakten onder meer ontwerpen van de buitenkant van het gebouw, de entreehal, de artiestenfoyer, de kleedkamers en de zalen. Inmiddels hebben de leerlingen eindpresentaties gegeven rond de ontwerpen en is er een eindselectie gemaakt, die tot en met 21 december te zien is in De Oosterpoort.

Een professionele jury bestaande uit Martine Drijfholt (Team 4 Architecten), Marc Floor (projectleider nieuwbouw nieuwe muziekgebouw) en Nynke Stellingsma (directeur van SPOT Groningen), wijst in december het allerbeste ontwerp aan.

Maar er wordt ook een publieksprijs uitgereikt en daarvoor kan tot 21 december worden gestemd bij de expositie in De Oosterpoort. Op deze dag worden ook de jury- en publieksprijs uitgereikt aan de winnende ontwerpers.