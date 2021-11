‘Mensen willen steeds eerder een kerstboom in huis!’

Jaap Bolhuis, van kerstbomenkwekerij Bolhuis aan de Rijksstraatweg in Haren, is bijna klaar voor de kerstdagen. Het is natuurlijk nog maar november maar hij merkt dat Groningers steeds eerder een kerstboom in huis nemen.

Eerder ging de verkoop altijd op 6 december los. Ik begon ook niet eerder met het verkopen van kerstbomen. Tegenwoordig willen mensen toch eerder een kerstboom is huis. Daarom zijn we van plan om dit jaar op 27 november open te gaan.’ vertelt Bolhuis.

Volgens Jaap staan de kerstbomen er dit jaar extra mooi bij. Dit komt door de natte zomer die Nederland heeft gehad: ‘Het was twee erg droog en het afgelopen jaar was er meer regen en daardoor zijn de bomen mooi vol geworden, hebben ze langere naalden en zien ze er prachtig groen uit.’

Bolhuis kweekt verschillende soorten kerstbomen en merkt dat er drie soorten extra populair zijn: ‘De nordmann, de fijnspar en de omorica zijn elk jaar het populairste’. Zelf gaat Jaap elk jaar voor de fijnspar.