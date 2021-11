Meldpunt ‘Horrorhuisbaas’: SP-jongeren verhuren kartonnen huis in binnenstad

nieuws

Foto: google maps

Aanstaande vrijdag staat er een kartonnen huis Tussen Beide Markten in de Groninger binnenstad. De Groningse SP-jongeren gaan dit huis ‘verhuren’, om de aandacht te vestigen op een nieuw meldpunt voor huisjesmelkers in de Stad.

De verhuur van een kartonnen huis lijkt volgens woordvoerder Robin Reitsema behoorlijk op de werkelijkheid: “We laten hiermee zien dat huisjesmelkers het woningtekort en hun positie misbruiken door steeds hogere prijzen te vragen voor slechte, kleine en veel te dure kamers.” Volgens Reitsema is het moeilijk voor huurders om de problemen met huisbazen aan te kaarten: “De kans is groot dat die dan dreigt met contractbreuk of andere vormen van intimidatie. Het is voor jou namelijk tien anderen.”

Met de verhuur van het kartonnen huis starten de SP-jongeren het Meldpunt ‘Horrorhuisbaas’. Daarmee willen de jonge SP-ers aandacht vragen voor het woningtekort, hoge huren en uitbuiting door huisjesmelkers.

Maar het initiatief gaat ook echt dienen als meldpunt, waarin de Groningse SP-jongeren klachten van huurders uit de gemeente gaat verzamelen. Huurders kunnen hun klacht achterlaten en hun huisbaas nomineren via deze link. De huisbaas waarover de meeste klachten binnen gaan komen, kunnen volgens de jongeren een ongewilde prijs verwachten.