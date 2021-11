Meldkamer Noord-Nederland tien jaar in bedrijf

nieuws

Foto: Meldkamer Noord Nederland

De meldkamer Noord-Nederland is zondag precies tien jaar in bedrijf. Op social media is er flink wat aandacht voor het jubileum.

In de meldkamer Noord-Nederland worden 112-meldingen voor brandweer, politie en ambulance verwerkt. Ook vindt er de aansturing van hulpverleningseenheden plaats. De meldkamer werd in november 2011 in gebruik genomen. De 112 meldingen werden daarvoor verwerkt door regionale alarmcentrales in Groningen, Leeuwarden en Assen. De vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de nieuwjaarsbrand in café De Hemel in Volendam maakten voor de hulpverleningsdienst duidelijk dat met één grote noordelijke alarmcentrale men beter toegerust is op grote rampen en calamiteiten waarbij men slagvaardiger kan opereren.

Druk op de knop

De verhuizing in 2011 kon omschreven worden als spannend. Als eerste verhuisde de meldkamer van Leeuwarden naar Drachten, een week later gevolgd door Assen. Groningen was de laatste in de rij. De verhuizing vond plaats door middel van een druk op de knop waarmee de meldkamer aan het Hanzeplein ontkoppeld werd en 112-telefoontjes en gespreksaanvragen van hulpverleners vervolgens in Drachten binnen kwamen. Of dat allemaal goed zou gaan was tot het laatste moment spannend. Maar de verhuizing verliep zonder problemen. Bijzonder aan de Noordelijke meldkamer is dat deze drie regio’s beslaat.

Jubileum

Het bericht van het tienjarig jubileum blijft zondag niet onopgemerkt op social media: “Vandaag is het zover: Meldkamer Noord-Nederland 10 jaar operationeel. Trots op wie we zijn en op wat we doen!”, schrijft de meldkamer. Tjitske laat op Twitter weten: “Die trots is volkomen terecht. Jullie centralisten bieden een doortastend, deskundig, rustig en empathisch houvast aan mensen in acute noodsituaties. Dat is zo waardevol! Gefeliciteerd met dit jubileum en alle goeds voor jullie allemaal.” Fred schrijft: “Al 10 jaar een geweldige samenwerking en blijvend vooruitstrevend in helpen helpen!”

OOG Tv maakte in 2011 een reportage over de laatste dag dat de meldkamer in Groningen aan het Hanzeplein in bedrijf was:

Vandaag is het zover: Meldkamer Noord-Nederland 10 jaar operationeel. Trots op wie we zijn en op wat we doen! #wijhelpenhelpen #MkNN #10jaar 🎗 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/64KfzEaFzb — Meldkamer Noord-Nederland (@MeldkamerNN) November 28, 2021