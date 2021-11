Meerdere putten in Harener wegdek zijn te hoog; gemeente vervangt ze volgende week

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Volgende week woensdag gaat de gemeente Groningen, op meerdere plekken in Haren, putten en deksels in het wegdek vervangen.

Volgens de gemeente blijkt uit een inspectie dat op verschillende plekken in Haren de putten te hoog in het wegdek liggen. Als mensen over deze deksels heen rijden, merkt men dat de put los ligt.

Tijdens de werkzaamheden gaat medewerkers van de gemeente putranden rond de putten uit de weg frezen. Daarna wordt er een nieuwe rand geplaatst, die lager in de weg ligt. Vervolgens wordt het asfalt hersteld en wordt er een nieuwe putdeksel geplaatst.

De werkzaamheden zijn op verschillende plekken in Haren. Soms moeten weggebruikers daardoor een stukje omrijden. Daarvoor worden verkeersborden geplaatst en zijn er verkeersregelaars aanwezig. Daarnaast kan het werk wat geluidsoverlast met zich meebrengen.