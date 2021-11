Meerdere bekeuringen bij verkeerscontroles in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdag bij controles de bestuurder van een personenauto en de bestuurder van een snorscooter meerdere bekeuringen gegeven. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De bestuurder van de personenauto werd staande gehouden op het Europapark. Politieagenten kregen de auto in de smiezen omdat er meerdere verkeersovertredingen werden gemaakt. “Er werd te snel gereden, er werd onnodig links gereden, er werd gekleefd en er werd geen richting aangegeven bij zijdelingse verplaatsingen”, schrijft de politie. “De bestuurder heeft meerdere bekeuringen gekregen en is daarnaast aangemeld voor een EMG-cursus.”

Korte tijd later kreeg men de bestuurder van een snorscooter in het vizier. De agenten zagen het voertuig met vijftig kilometer per uur passeren. “Op de rollentestbank bleek de snorscooter echter maar 33 kilometer per uur te kunnen rijden. De bestuurder had in de tussentijd de begrenzer geactiveerd. Daarop hebben we twee bekeuringen uitgedeeld.”