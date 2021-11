Meer dan tweehonderd nieuwe schademeldingen na beving bij Garrelsweer (update)

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade heeft, na de aardbeving van maandagnacht bij Garrelsweer, meer dan honderd schademeldingen binnengekregen. De meeste meldingen komen uit de stad Groningen, Bedum, Winsum en Appingedam.

Van de 204 schademeldingen zijn er 160 afkomstig uit het effectgebied van de beving van Garrelsweer. Er werden acht meldingen gedaan van Acuut Onveilige Situaties. Deze kwamen uit de gemeente Groningen (4), de gemeente Midden-Groningen (1) en de gemeente Eemsdelta (3). Het IMG heeft zes inspecties uitgevoerd. Bij een melding waren maatregelen nodig en bij een andere is nadere inspectie nodig.

Veel telefoontjes

Volgens het IMG is haar eerste indruk dat de beving bij Garrelsweer tot een stijging van het aantal schademeldingen heeft geleid. Het IMG krijgt gemiddeld ongeveer 81 schademeldingen per dag uit het getroffen gebied, maar vandaag kwamen er ruim 240 telefoontjes binnen, zeker 100 meer dan gemiddeld.

“Er kwamen vandaag niet alleen meer meldingen binnen via het digitale aanvraagportaal, maar er werd ook vaker gebeld met een medewerker van het Serviceloket”, zo stelt het schade-instituut maandagmiddag. “Vrijwel iedereen kon snel te woord worden gestaan. Sommige mensen wilden hun verhaal even kwijt, anderen wilden meer informatie of hulp bij het doen van een schademelding of AOS-melding. Ook kwamen mensen vragen naar een van de lokale steunpunten van het IMG.”

Meer maatwerk dan standaardvergoeding

Van de nieuwe aanvragen kozen 141 melders voor afhandeling via de maatwerkprocedure. De andere 63 accepteerden een vaste vergoeding van 5000 euro om de schade mee af te handelen.

UPDATE – Dit bericht is aangevuld met extra informatie van het IMG, die het instituut aan het einde van de middag naar buiten heeft gebracht.