Martini Ziekenhuis maakt ruimte voor coronapatiënten: ‘Operaties afzeggen is onvermijdelijk’

Foto: Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis maakt de komende dagen extra ruimte vrij voor coronapatiënten op de verpleegafdelingen en op de Intensive Care. Het ziekenhuis stelt ernaar te streven zoveel mogelijk geplande operaties door te laten gaan. Maar operaties afzeggen of uitstellen is onvermijdelijk, zo laat het bestuur van het ziekenhuis maandagmiddag weten.

“Samen met onze artsen en verpleegkundigen bekijken we de mogelijkheden van dag tot dag. We doen wat we kunnen”, zegt Ton Tiebosch, bestuurslid van het Martini Ziekenhuis. “Maar in deze situatie is het helaas onvermijdelijk dat we sommige operaties moeten afzeggen of minder operaties kunnen plannen.”

Eind vorige week spraken de ziekenhuizen in de regio al af dat ze zich zullen voorbereiden op een toename van instroom van COVID-patiënten. “We hadden allemaal gehoopt niet weer in deze situatie te komen”, aldus Tiebosch. “Ik realiseer me dat het voor onze patiënten en medewerkers een harde boodschap is. Het is helaas de realiteit en daar moeten we zo goed mogelijk mee om gaan.”

Het ziekenhuis benadrukt dat als een operatie wordt afgezegd, een medewerker van het ziekenhuis contact opneemt met de betrokken patiënt. Patiënten hoeven hier niet zelf achteraan te bellen.

Tiebosch doet daarom een dringende oproep aan iedereen om zich aan de gestelde coronamaatregelen te houden: “Wij doen wat we moeten doen, en helpen iedereen die dat dringend nodig heeft. Daar kunt u op rekenen. Maar ik reken ook op u. Ik vraag de inwoners van onze regio ook dringend om ons te helpen door zich te houden aan de maatregelen om de besmettingscijfers zo snel mogelijk omlaag te krijgen.”