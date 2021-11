Martini Sparks krijgt pak slaag van Binnenland

sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

Martini Sparks heeft in de eredivisie basketbal voor vrouwen na drie overwinningen op rij zaterdagavond fors verloren. In Haren was Binnenland uit Barendrecht met 60–113 veel te sterk.

Binnenland stond vijfde en daarmee een plek boven Martini Sparks. Maar alleen in het eerste kwart was er sprake van gelijkwaardigheid: 20-20. Daarna begon het te lopen bij de trefzekere Zuid Hollandse dames. De ruststand was 31-52 en na het derde kwart stond er 49-84 op het scorebord. In het laatste kwart liep Binnenland nog verder uit: 60-113.

Martini Sparks blijft zesde staan met 6 punten uit 7 wedstrijden.