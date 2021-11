Mark Rutte: ‘Voor ons is het ook fijn om even uit Den Haag te zijn’

Een belangrijke dag voor de slachtoffers van de aardbevingsproblematiek. De partijleiders van de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie kwamen vanochtend bij elkaar in het Provinciehuis om over deze kwestie te praten en verder te gaan met de formatiegesprekken.

‘We gaan opnieuw praten met als doel dat dit niet weer het zoveelste gesprek wordt. Ik vind het prettig dat wij nu mensen hier kunnen ontvangen en dat mensen uit Groningen niet naar Den Haag hoeven te komen om met ons te praten. Plus, voor ons is het ook fijn om even uit Den Haag te zijn’ vertelt VVD-fractievoorzitter Mark Rutte.

Ook de commissaris van de Koning René Paas vindt het positief dat de partijleiders naar het noorden zijn gekomen: ‘Gedupeerden komen hier vandaag langs en vertellen hun verhaal. Neem maar van mij aan: dat maakt indruk. En dan hoop ik dat de mensen die aan de start staan van een nieuw kabinet, vastbesloten zijn om deze problemen op te lossen. Deze keer moet het echt gebeuren.’

Den Haag heeft al meerdere malen het aardbevingsgebied in Groningen bezocht maar er heerst onder de gedupeerden nog erg veel onvrede. Daarom voeren Boeren Samenwerkingsverband Noord-Nederland (BSNN) en het actieplatform Onveiligheidsregio actie. ‘Ten eerste willen we laten zien dat we er nog zijn en dat ze ons niet moeten vergeten. Ten tweede willen we ook wat druk uitoefenen. Hopelijk doen ze er wat mee.’ vertelt Christiaan van Dijk van het BSNN.

De partijleiders blijven twee dagen vergaderen in het Provinciehuis.