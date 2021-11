Mariska Sloot, Chris Garrit en Niels Hilboesen kandidaat gemeenteraadsleden

nieuws

De samenwerkende partijen Stadspartij, 100% Groningen en de Sportpartij hebben dinsdagavond hun kandidatenlijst gepresenteerd. Op de lijst een aantal opvallende namen.

De lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Amrut Sijbolts. “Sinds het samengaan van de Stadspartij en 100% Groningen is al een tijdje duidelijk dat Amrut Sijbolts de lijsttrekker gaat worden”, vertelt partijvoorzitter Jochem Atema. “In Yaneth Menger, de huidig fractievoorzitter van 100% Groningen, als nummer twee is ervaring in de top van de lijst gewaarborgd. Beiden zijn zeer ervaren en Amrut is, ondanks zijn leeftijd, zelfs nestor van de raad.”

Mariska Sloot

Op plaats drie staat de naam van Mariska Sloot. Sloot was tot het voorjaar van 2020 raadslid van de Stadspartij. Daarvoor was ze wethouder en raadslid in de oude gemeente Haren. “Ik ben blij dat ik op deze verkiesbare plek sta. Je weet dat Haren zich jaren verzet heeft tegen het samengaan met de grote stad. Dat lukte destijds niet. De inwoners van Haren hebben zich de laatste tijd minder goed vertegenwoordigd gevoeld, daar wil ik graag wat aan veranderen. Als toekomstig raadslid kan ik straks veel betekenen voor de inwoners van Haren. En natuurlijk voor de rest van de gemeente”, aldus Sloot.

Chris Garrit

Voormalig nachtburgemeester en huidig EM2-baas Chris Garrit staat op plaats vijf: “Van nachtburgemeester naar raadslid. Haha, prachtig hè? Dag en nacht een bruisende, leefbare en ondernemende, gemeente, dat is wat ik wil. Voor een uitdagend, cultureel en vernieuwend aanbod. Ik zie door het samengaan een groot lokaal blok ontstaan. Daar wil ik aan deelnemen, zeker ook als raadslid”, laat Garrit weten.

Niels Hilboesen

Een andere opvallende naam is die naam Niels Hilboesen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond Hilboesen nog op de lijst van de Sportpartij. ““Wij zijn pas een week of wat geleden samengegaan met de twee andere partijen. Ik heb een groot netwerk in de sport en ken Jan en alleman daarin. Het is tijd om onze inwoners een gezicht en een stem te geven”, aldus Hilboesen.

“Grootste lokale zege behalen die ooit in de gemeente is behaald”

In de top 12 verder namen als die van huidig raadsleden Hans Moerkerk en Rene Stayen, Anjo Mekel, Andre Huitenga en Marcel den Os. De partij laat weten dat met deze kandidaten men de grootste lokale zege wil behalen die ooit in de gemeente Groningen is behaald. De naam van de nieuwe partij wordt in december bekendgemaakt.