Marginale stijging aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht.

In Groningen werden vrijdagochtend 55 coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis, een stijging met twee opnames ten opzichte van donderdagochtend. Van deze 55 opgenomen patiënten lagen er twaalf op een IC-afdeling, twee minder dan donderdagochtend.

In Noord-Nederland als geheel (Groningen, Friesland en Drenthe) werden vrijdagochtend 146 coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis. Dat zijn er tien minder dan donderdag. Met name in Friesland daalde het aantal coronapatiënten in ziekenhuisbedden aanzienlijk. Van de 146 coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen, kwamen er 24 van buiten de regio.