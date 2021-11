Let (30) krijgt vijf jaar cel voor gewelddadige woningoverval op bejaarde vrouw in Stad

nieuws

Een dertigjarige man uit Letland moet vijf jaar achter de tralies voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige overval op een destijds 78-jarige vrouw uit de Stad. De rechter sprak de strafoplegging donderdagmiddag uit.



De straf is gelijk aan de eis die het OM twee weken geleden vraagde voor de dertigjarige Let. De overvaller moet ook vijfduizend euro schadevergoeding betalen aan het bejaarde slachtoffer.

De advocaat van de man had gevraagd om een lagere straf, omdat de Let slechts een meeloper zou zijn geweest binnen de groep overvallers. Maar daar ging de rechtbank niet in mee, vanwege de ernst van de feiten: “De impact van het voorval op het slachtoffer is enorm, zowel fysiek als mentaal”, zo oordeelt de rechtbank. “Ze durfde na het voorval niet meer naar haar woning terug te keren uit angst voor herhaling van wat zich daar had afgespeeld. Terwijl zij tot het moment van de overval een zelfstandig leven leidde, woont zij nu noodgedwongen in een verzorgingshuis.”

Zware mishandeling

In de middag van 13 april 2019 kregen de hulpdiensten een 112-melding van de bewoonster van de woning. Bij aankomst van de hulpverleners bleek de 78-jarige vrouw zwaar mishandeld te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid vond de mishandeling in de nacht van 12 op 13 april plaats.

Aanvankelijk tastte de politie in het duister naar de toedracht. Ook aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht leverde eerst niets op. Op een gegeven moment kwam er echter een anonieme brief binnen waarin aangegeven werd dat er in de nacht een grijze BMW bij de woning was gezien. De wagen zou een kenteken uit Letland gehad hebben. In de zomer van 2020 konden er vier verdachten aangehouden worden, allen komen uit Letland. DNA-sporen linken de verdachten aan de woning aan de Groningerweg.

Eerdere veroordelingen

De rechtbank legde in maart van dit jaar al celstraffen van zeven en vijf jaar op aan twee landgenoten van de verdachte. Ook zij waren betrokken bij deze zaak. De zaak tegen de dertigjarige Let werd toen uitgesteld. Een 42-jarige vrouw uit Duitsland moet later nog terechtstaan in deze zaak.