Man die vader doodsloeg met hamer in Selwerd moet naar Pieter Baancentrum

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De rechtbank in Groningen heeft maandagmiddag bepaald dat de veertigjarige Jeffrey A. uit Arnhem naar het Pieter Baan Centrum moet voor een onderzoek. A. wordt ervan verdacht dat hij, op 7 juni van dit jaar, zijn vader met een hamer heeft gedood in een woning aan de Vogelkersstraat in Selwerd.

Volgens verschillende media vermoedt het OM dat de man, ten tijde van het incident, leed aan een psychose. Dat zou niet de eerste keer zijn, want A. werd eerder opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis vanwege psychotische klachten. In het Pieter Baan Centrum moet duidelijk worden of A. in enige mate toerekeningsvatbaar wordt geacht voor zijn daden.

In juni van dit jaar sloeg A. zijn 69-jarige vader dood met een hamer. Dat deed hij in de woning van zijn vader in Selwerd. Daarna sloeg A. op de vlucht, maar hij werd korte tijd later aangehouden in een auto tussen Steendam en Siddeburen.

Wanneer de zaak tegen A. verder gaat, is nog niet geheel duidelijk. De inhoudelijke behandeling stond begin februari gepland, maar door zijn opname in het PBC zal dit langer gaan duren.