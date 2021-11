Mamamini geeft, ondanks sluiting door corona, toch 20.000 euro weg

nieuws

Foto: Mamamini

Net als voor de coronacrisis heeft kringloopwinkel Mamamini weer geld opgehaald voor stichtingen en verenigingen in Groningen. Hoewel Mamamini begin dit jaar tweeënhalve maand dicht is geweest, is er toch 20.000 euro gespaard om weg te geven.

“Dankzij onze medewerkers die bij ons zijn gebleven en de donateurs en klanten die de weg naar Mamamini weten te vinden om hun spullen te doneren, kunnen we een mooi bedrag weggeven” aldus Lianne Stoltenborg, strategisch manager bij Mamamini. “We hebben maar liefst twintigduizend euro gespaard om een heleboel organisaties in deze moeilijke periode te ondersteunen.”

Goededoelenfonds on Tour

Op 24 en 25 november gaat een afvaardiging van de fondscommissie van Mamamini op bont versierde fietsen langs tien organisaties in de gemeente Groningen om de cheques te overhandigen. Deze ’tour’ dient als vervanging voor een feestelijke uitreiking bij Mamamini zelf, omdat de organisatie het met de stijgende coronacijfers niet aandurft om met een grote groep mensen samen te komen.

“Daarom moesten we creatief zijn en iets leuks verzinnen”, zo stelt Stoltenborg. “Deze keer hoef je niet naar ons toe, maar komen wij naar jou toe. Zo kunnen we toch een feestelijk moment maken van de uitreiking.”

Komend voorjaar nieuwe kansen

Stichtingen en verenigingen die ook kans willen maken op een bijdrage uit het Goededoelenfonds heeft Mamamini, kunnen nu al een nieuwe aanvraag doen. Want in het voorjaar van 2022 gaat er weer geld weggegeven worden.