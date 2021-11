“Maandag overheersend bewolkt met een enkele bui, later in de week rustig herfstweer”

nieuws

Het belooft een week te worden met rustig herfstweer. Volgens OOG-weerman is er af en toe kans op wat zon, maar kan er soms ook wat regen vallen.

“Maandag is er af en toe zon, maar overheersen de wolken”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend kan er een enkele bui vallen, in de middag is het droog. Bij een zwakke wind uit westelijke tot noordwestelijke richting, windkracht 2, wordt het 11 graden. Dinsdag is het droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt opnieuw rond de 11 graden.”

Tweede helft van de week

“Woensdag is het bewolkt. In het zuiden van de provincie schijnt af en toe een waterig zonnetje, in het noordelijk deel valt soms wat lichte regen. Ook dan wordt het 11 graden. In de namiddag en avond volgt overal lichte regen. Op donderdag en vrijdag blijft het droog. Met zo nu en dan zon wordt het op donderdag 13 graden en op vrijdag is het 11 graden.”

Weekend

“In het aanstaande weekend zijn de veranderingen klein. Op zaterdag is er kans op wat lichte regen, op zondag blijft het droog waarbij de wind naar het oosten gaat draaien. Het wordt op zaterdag 10 graden, op zondag 12.”

