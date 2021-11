“Maandag geregeld zon, vanaf volgende week kans op een koud weertype”

nieuws

De komende dagen loopt de temperatuur op waarbij het woensdag wel eens 10 graden kan worden. Vanaf donderdag wordt het kouder, waarbij we volgende week volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wel eens te maken kunnen krijgen met een koud weertype.

“Maandag in de ochtend is het de eerste uren lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten”, waarschuwt Kamphuis. “Daarna is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Bij een zwakke van west naar noordwest draaiende wind, windkracht 2, wordt het 6 graden. In de nacht naar dinsdag is het bewolkt en kan het gedurende de nacht gaan regenen. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. Op dinsdag is het grijs met vooral in de ochtend kans op lichte regen. Het wordt 9 graden.”

Waterkoud

“Op woensdag vallen er enkele buien en waait het flink uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. Bij 10 graden is het dan erg zacht. In de nacht naar donderdag temperaturen rond het vriespunt. Op donderdag stroomt vanuit het noorden van Europa weer koudere lucht ons land binnen. Het wordt 3 of 4 graden en naast zo nu en dan zon valt er ook een, winterse, bui. In de nacht naar vrijdag temperaturen rond het vriespunt of mogelijk wat lichte vorst. Op vrijdag is het met 3 of 4 graden waterkoud en valt er regen met misschien wat smeltende sneeuw. Verder waait het flink uit zuidelijke richting.”

Winterse bui

“In het weekend wordt het op zaterdag 7 graden, op zondag is het weer kouder bij 3 of 4 graden. Met een naar noord draaiende wind neemt de kans op een winterse bui wederom toe. Begin volgende week is de kans op een vrij koud weertype groot met overdag temperaturen van 1 of 2 graden, in de nachten kans op lichte vorst.”

