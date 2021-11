“Maandag flinke perioden met zon, komend weekend kans op natte sneeuw”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende week gaat waterkoud verlopen. Er zijn perioden met zon en er kan wat regen vallen. Vanaf aanstaande vrijdag is er kans op natte sneeuw.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon naast een aantal stapelwolken”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 tot 3, wordt het 8 of 9 graden. Later op de dag en in de avond neemt de bewolking toe. Ook kan het nevelig worden. In de nacht koelt het niet verder af dan 5 graden.”

Dinsdag en woensdag

“Op dinsdag is het bewolkt met slechts een enkel streepje zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het met 10 graden wat zachter. Het blijft droog of er moet een licht spatje motregen vallen. Op woensdag blijft het bij ons naar alle waarschijnlijkheid grijs, terwijl het zuiden en midden van het land de zon gaan zien. Wel is het droog en rustig weer bij 7 graden. Daarmee voelt het waterkoud aan. De zuidenwind is matig, windkracht 3.”

Tweede helft van de week

“Op donderdag wordt de kans op een paar opklaringen wat groter, zonder dat we daar al te veel van hoeven te gaan verwachten. Het lijkt wederom droog te blijven en bij een zwakke westenwind, windkracht 2, wordt het 7 graden. Kijken we verder vooruit dan is er op vrijdag veel bewolking en neemt de kans op wat regen toe. Bij 5 graden is het waterkoud. Oorzaak van de regen is een depressie die vanuit het Poolgebied de Noordzee optrekt. In de nacht naar zaterdag temperaturen dichtbij het vriespunt, en als er dan neerslag valt, zou het zelfs een vlokje smeltende sneeuw kunnen zijn.”

Weekend

“Op zaterdag houdt het kille waterkoude weer aan. Het is grijs bij 5 graden en er kan wat lichte regen of een vlokje natte of smeltende sneeuw vallen. Op zondag verandert er weinig. Het is vaak droog maar het is ook grijs en soms een beetje druilerig. Bij 5 of 6 graden blijft het waterkoud. Naar alle waarschijnlijkheid zet de uitbraak van poollucht na het weekend door. In de Arctische setting neemt de kans op neerslag verder toe en is een winterse bui niet ondenkbaar. Aan de temperatuur verandert weinig.”

