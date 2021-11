“Maandag bewolkt en waterkoud, komend weekend stroomt koudere lucht binnen”

nieuws

De komende dagen is het rustig herfstweer. In het weekend is er een kans dat koudere lucht vanuit het Poolgebied ons land binnen gaat stromen.

“Maandag is het bewolkt en is er kans op een licht spatje motregen”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Met 8 graden als maximumtemperatuur is het waterkoud. De wind komt uit het oosten tot noordoosten, is zwak, rond windkracht 2. Op dinsdag zijn de veranderingen klein en wordt het opnieuw 8 graden bij rustig weer.”

Tweede helft van de week

“Op woensdag is er ruimte voor een enkele opklaring maar neemt gaandeweg de dag de kans op een bui weer toe. Het wordt dan 10 graden. Op donderdag en vrijdag is het vaak bewolkt en valt er hier en daar een spatje regen. Verder kan de zon zo heel af en toe even doorbreken. De maximumtemperatuur ligt op beide dagen rond de 12 graden.”

Kans op gure buien in het weekend

“Tijdens het weekend zijn de veranderingen op zaterdag klein. Op zondag stroomt er koudere lucht vanuit het Poolgebied ons land binnen. Het kwik doet een stap terug naar 7 of 8 graden en de kans op een paar gure buien neemt toe.”

