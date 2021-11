Maaltijdbezorger Deliveroo begint volgende week met bezorging in Stad

nieuws

Foto via Deliveroo

Vanaf volgende week begint maaltijdplatform Deliveroo met het bezorgen van eten in Groningen. Dat maakte het Britse bezorgbedrijf donderdagmiddag bekend.

Na Groningen zijn ook Zwolle en Emmen, later deze maand, aan de beurt voor een uitbreiding van de diensten van Deliveroo. “We zien dat er in heel Nederland behoefte is aan het snel en gemakkelijk online bestellen van maaltijden, niet alleen in de Randstad”, vertelt Joep Hutschemakers van Deliveroo Nederland. “Door de lockdowns is die behoefte in een groeiversnelling gekomen. Mensen willen nu vaker thuis genieten van lekkere en goede maaltijden. Daarom breiden we onze dienst uit naar meer steden en zijn we in gesprek met veel lokale restaurants.”

Een van de restaurants in Groningen die gebruik gaat maken van de diensten Deliveroo, is 47 Anno Domini aan de Rademarkt: “We vinden het daarom heel leuk dat Deliveroo naar Groningen komt en hebben ons direct aangesloten bij het platform. Want bestellen en bezorgen gaat heel professioneel en gemakkelijk en je hebt als ondernemer veel invloed”, vertellen eigenaren Valeria Scamacca en Niels Hofstede. “In onze studentenstad is de afhaal- en bezorg cultuur enorm gegroeid.”