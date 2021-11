Lycurgus wint met 3-1 van VoCASA

sport

Amysoft Lycurgus, de huidige nummer 3 van de competitie, heeft woensdagavond thuis gewonnen van de nummer 4, VoCASA. Het werd in de topsporthal van het Alfa-college 3-1 tegen de Nijmegenaren.

Bij de thuisploeg was coach Arjan Taaij afwezig, omdat hij thuis in quarantaine is. Zijn assistent Erik Noordijk stond daarom langs de lijn. Hij zag hoe Lycurgus het aanvankelijk moeilijk had met VoCASA. De setstanden waren 26-24, 23-25, 26-24 en 25-19.

Door de winst houden de Groninger volleyballers VoCASA onder zich. Lycurgus blijft dus op de derde plaats staan in de eredivisie en heeft 18 punten uit 8 wedstrijden. Woensdag speelt de ploeg in Tours in Frankrijk een Europese wedstrijd tegen Tours VB.