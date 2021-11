Lycurgus verliest van koploper Orion

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen Active Living Orion verloren. In Doetinchem was de huidige koploper in de eredivisie te sterk voor de Groninger volleyballers: 3-1.

Het was een spannende wedstrijd, waarbij de thuisploeg net wat beter was. De eerste set eindigde in 25-21, maar de tweede ging met 29-31 naar de Groningers. De derde set ging wat eenvoudiger naar Orion, met 25-19. De vierde set was weer spannend, en ook nu trok Lycurgus aan het kortste eind: 25-21.

Lycurgus heeft nu 15 punten uit 7 wedstrijden en is gezakt naar de derde plaats, omdat concurrent Draisma Dynamo uit Apeldoorn weliswaar evenveel punten heeft, maar een wedstrijd minder gespeeld heeft. Orion blijft koploper en heeft 22 punten uit 8 wedstrijden.