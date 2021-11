sport

Amysoft Lycurgus had zaterdagavond weinig moeite met Numidia TopVolleybal Limburg uit Linne. In de topsporthal van het Alfa-college werd het tegen de nieuwkomer in de eredivisie 3-0.

De gasten uit Linne, vlak onder Roermond, wisten de thuisploeg alleen in de eerste set tegenstand te bieden. Die set eindigde in 25-23. De overige sets gingen eenvoudig met 25-13 en 25-15 naar Lycurgus.