Lycurgus eenvoudig langs Taurus

sport

Amysoft Lycurgus had zaterdagavond in eigen huis geen moeite met Taurus uit Houten. Het werd in de topsporthal van het Alfa-college 3-0 tegen de nummer 4 van de competitie.

De eerste twee sets gingen al behoorlijk simpel met twee keer 25-18 naar de Groninger volleyballers, maar in de derde set denderde Lycurgus helemaal over Taurus heen: 25-9.

Lycurgus blijft op de derde plaats staan in de eredivisie en heeft nu 21 punten uit 9 wedstrijden. Bovenaan staat Active Living Orion uit Doetinchem.