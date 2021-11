Lutherse Bach Academie komt met twee bijzondere kerstconcerten

nieuws

In de dagen voor Kerstmis komt het Lutherse Bach Academie met twee bijzondere kerstconcerten. Het zijn de eerste concerten in bijna twee jaar.

Tijdens het concert zullen twee bijzondere werken ten gehore worden gebracht. Als eerste is dat het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach. Dit is een werk dat hij kort voor de dood van zijn vader Johann Sebastian Bach voltooide. Met Magnificat uit 1749 heeft Carl Philipp naar alle waarschijnlijkheid ook een vergeefse poging gedaan om het cantorschap in Leipzig te bemachtigen, de post die voor altijd verbonden zou blijven met de naam van zijn vader.

Daarnaast is het Magnificat uit 1723 te horen, alleen dan in de versie van Johann Sebastian Bach. Het gaat om de eerste versie van het stuk voor koor en orkest, dat Johann Sebastian tijdens zijn eerste jaar als cantor van de Thomaskirche in Leipzig schreef. Het was zijn eerste grote koorwerk en het was veel ambitieuzer dan de wekelijkse cantates die hij schreef.

Het eerste concert vindt plaats op 18 december om 20.00 uur in de Der Aa-kerk in Groningen. Op 19 december vindt om 15.00 uur het tweede concert plaats in de Nicolaikerk in Appingedam. Meer informatie is te vinden op deze website.