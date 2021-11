Lichaam overleden Poolse man Stadsstrand maandag naar Polen gebracht

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Het lichaam van de 37-jarige Pawel, die vorige week kwam te overlijden nabij het Stadsstrand, is maandag overgebracht naar Polen. Komende zaterdag vindt de begrafenis plaats. Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandagavond.

Dat het lichaam in Polen ter aarde besteld zou worden was de grote wens van de familie van Pawel, alleen hadden zij niet de benodigde 8.000 euro voorhanden om het lichaam naar Polen over te brengen. Op initiatief van Elizabeth Trojanek uit Stad werd daarop een crowdfundingsactie opgestart. De actie was succesvol, want binnen een dag was het benodigde bedrag bij elkaar.

Het overlijden van Pawel heeft flink wat teweeg gebracht. Zondagavond bleek dat het niet goed ging met de man. Ondanks dat er met alarmnummer 112 werd gebeld, kwam een ambulance niet opdagen. Zij lieten eerst de politie een kijkje nemen, maar de agenten troffen geen zieke man aan. Afgelopen vrijdag lieten de hulpdiensten weten dat het om een onduidelijke melding ging. “In het algemeen geldt dat bij onduidelijke meldingen, waarin er geen volledig beeld is van iemands gezondheidstoestand, niet direct met spoed een ambulance wordt gestuurd”, liet een woordvoerder van de meldkamer Noord-Nederland vrijdag weten.