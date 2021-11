‘Let’s Gro in de huiskamer van de Stad brengt toekomst van Groningen dichter bij inwoners’

Het Forum Groningen is vrijdag, zaterdag en zondag de centrale locatie voor Let’s Gro, hét festival over de toekomst van Groningen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en hoe Groningen zich hieraan kan aanpassen.

Volgens de organisatie is het festival dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Niet alleen is de editie van 2021 weer fysiek toegankelijk voor publiek, maar zijn de activiteiten die eerst op verschillende plekken in de Stad werden gehouden, nu grotendeels geclusterd in het Forum en op de Grote Markt.

Daarnaast richt de editie van dit jaar zich op een wat breder publiek. “Door het festival naar de huiskamer van de Stad te brengen, willen we de ideeën over de toekomst van de Stad nog dichter bij de inwoners brengen,” zo stelt Martijn Rotgers, die namens het Forum Groningen actief is als projectleider van Let’s Gro. Volgens de organisatie is de editie van dit jaar een voorbode voor de komende jaren. Rotgers,: “Wat we eigenlijk graag willen, is dat het festival gedurende het jaar meer zichtbaar is in het Forum en niet alleen tijdens een weekend.”

Weekend vol activiteiten

Thema’s als de woningcrisis, de gevolgen van klimaatverandering in de gemeente en Groningen als post-coronastad komen aan bod. Zo kunnen kinderen hun stad van de toekomst bouwen en aansluiten bij tal van workshops.

Ook is de tentoonstelling ‘Sponsland’ vanaf vrijdagochtend te zien op de Grote Markt. Voor deze expositie hebben ontwerpbureaus impressies gemaakt van plekken in de Stad en de provincie, waarop te zien is hoe deze er over honderd jaar uit zouden kunnen zien.

Verder is er dagelijks muziek en zijn er verschillende ‘talks’, onder meer over de omgang met data, de leefbaarheid in de wijken en de toekomst van het onderwijs.