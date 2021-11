Leerlingen Montessori Lyceum deze week bezig met Nicaraguaans muurschilderproject

nieuws

Foto: Stedenband Groningen-San Carlos

Leerlingen van het Montessori Lyceum zijn week bezig met een Nicaraguaans muurschilderproject. Het project vindt plaats vanwege het 35-jarig bestaan van de Stedenband Groningen-San Carlos.

Bij het project wordt een muurpaneel geschilderd. De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de in Groningen wonende Nicaraguaanse kunstenaar Miguel Ángel Ruiz Rivera. Ter voorbereiding op de activiteit heeft de Stedenband begin november een aantal gastlessen gegeven aan de tweedejaars leerlingen van de school die Spaans in hun pakket hebben. Ook bij het vak Mens & Maatschappij werd aandacht besteed aan Nicaragua.

Miguel maakte het ontwerp voor de schildering, waarbij het uitgangspunt de kleurrijke wereld van Nicaragua is, waar huizen, winkels en zelfs begraafplaatsen vol van kleur zijn en de natuur een keur aan kleuren en tinten laat zien. In de schildering wordt ook Moeder Aarde door middel van een moderne vrouw met een kroon van bloemen en andere natuurlijke elementen verbeeld. Het is een verwijzing naar de bijzondere vriendschap tussen Nederland en Nicaragua. Ook is het een verwijzing naar de moderne tijd, waar natuur en milieu steeds vaker in de knel komen te zitten.

Het muurpaneel moet uiteindelijk een plek krijgen in het atrium van de school. De onthulling zal op een later moment plaats vinden.