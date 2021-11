Leerlingen Het Palet onthullen speciale vlag op internationale dag voor de Rechten van het Kind

nieuws

De speciale vlag is ontworpen door leerlingen van Het Palet. Links voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos. Foto: Gert Vos

Op de internationale dag voor de Rechten van het Kind is zaterdagochtend in het Bevrijdingsbos een speciale vlag onthuld.

De dag wordt voor de 31ste keer gehouden. “Naar aanleiding hiervan hebben we basisschool Het Palet gevraagd om een speciale vlag te ontwerpen voor deze dag”, vertelt voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos. “En het resultaat mag er wezen. Het is een vrolijke vlag geworden met er op afgebeeld een verwijzing naar alle kinderrechten.”

Rode en witte bloemen

Na het presenteren en bewonderen van de vlag werd deze door de kinderburgemeester van Groningen gehesen. Vervolgens werden er rode en witte bloemen gelegd bij de start van het Kinderrechtenpad. Daarna volgde er een wandeling over het pad. Het Kinderrechtenpad, dat aangelegd werd in 1995, is uniek in haar soort. Het bestaat uit een voetpad waarbij er tien stenen staan met daarop de tien Rechten van het Kind.

Rechten van het Kind

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun geboorte tot ze achttien zijn. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Het

kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995.