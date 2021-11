Leerling Guyotschool met gebarentaal door naar finale Jeugdjournaalwedstrijd

nieuws

De vijftien finalisten voor de Jeugdjournaalwedstrijd. Foto: Jeugdjournaal

De elfjarige Bob Bolier, die onderwijs volgt op de Kentalis Guyotschool in Haren, staat in de finale van de Jeugdjournaalwedstrijd. Bob neemt het in de finale op tegen veertien andere kinderen.

Voor de wedstrijd waren ruim driehonderd inzendingen binnengekomen. Kinderen konden meedoen door hun journalistieke talent te laten zien door middel van een ingezonden video. Ze kregen de opdracht om verslag te doen van een onderwerp uit hun omgeving. Bob, die met gebarentaal spreekt, besloot om Sarah Müller van het Gebarencentrum te interviewen. Tolken, zoals de bekende gebarentolkster Irma Sluis, worden soms geconfronteerd met woorden waar nog geen gebaar voor is. Zoals het woord ‘lockdown’. Hoe wordt zo’n gebaar dan samengesteld? De jury van de Jeugdjournaalwedstrijd was onder de indruk van het filmpje en plaatste Bob bij de laatste vijftien.

Komende zondag vindt de finale plaats, die vanwege de coronamaatregelen via een videoverbinding wordt gehouden. De finalisten krijgen drie opdrachten voorgeschoteld waarbij ze alles uit de kast mogen halen. De kinderen worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit de winnaar van vorig jaar, zangeres Stefania en Jeugdjournaal-presentator Joris Marseille. In totaal mogen drie winnaars de komende periode met een Jeugdjournaal-cameraploeg op pad, om verslag te doen van een zelfgekozen onderwerp. De reportages zijn te zien in een tv-uitzending, op de website en op het YouTube-kanaal van het Jeugdjournaal.

Bekijk hier de inzending van Bob: