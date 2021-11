LCPS: “Ziekenhuizen zeggen groot deel planbare zorg af, crisis zorg gaat nieuwe fase in”

nieuws

Foto: UMCG

Op korte termijn zullen ziekenhuizen in heel het land een groot deel van hun planbare zorg af moeten zeggen. Sommige ziekenhuizen hebben dit reeds al gedaan. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, LCPS, woensdagavond.

Volgens het LCPS gaat daarmee de crisis in de zorg een nieuwe fase in. Het besluit betekent dat in deze fase bijvoorbeeld heupvervangingen en liesbreukcorrecties vrijwel niet meer uitgevoerd zullen worden. Ingrepen waarbij een patiënt na afloop van een operatie niet een ziekenhuisbed bezet gaat houden, kunnen nog wel uitgevoerd worden.

In de provincie Limburg is de situatie zo ernstig dat daar in veel gevallen ook ernstige planbare zorg afgezegd wordt. Het gaat dan om hart-, hersen- en kankeroperaties.