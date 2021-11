Last van heup, knie en rug tijdens Harens voetbaltoernooi voor de oudere man

Op Sportpark Esserberg, de thuishaven van amateurclub Be Quick 1887 uit Haren, vond dinsdagochtend een voetbaltoernooi plaats. Een wandelvoetbaltoernooi welteverstaan, met tussen de lijnen de nodige kunstheupen, slechte ruggen en versleten knieën.

Opening met rocksong

‘The boys are back in town, the boys are back in town,’ klinkt de rocksong van Thin Lizzy rond 09.30 uur door de stadionspeakers. Eén voor één betreden de negen teams uit Groningen en Friesland het veld, ieder met een zelfgekozen tune.

De spelers, veelal tussen de 55 en de 80 jaar, hebben er zin in. ‘Het gaat mij erom dat we leuk kunnen voetballen. En dat we weer heelhuids thuiskomen met z’n allen,’ aldus Marius Slof (68) van Cambuur.

Om dat heelhuids thuiskomen een beetje te stimuleren, gelden er bij het wandelvoetbal andere regels dan bij traditioneel voetbal. Een versnelling van de pas? Niet toegestaan. Bal boven de heup? Fout. En ook bij fysiek contact blaast de scheids op zijn fluit. Dat maakt wandelvoetbal vooral populair onder oudere mannen, van wie de geest nog lekker wil ballen, maar het lichaam soms niet meer.

De ballen rollen

Om 10.00 uur rollen de eerste ballen. Op veldje 1 tikt Cambuur de thuisploeg van de mat met 2-0. Doelpuntenmaker Marius Slof: ‘Het gaat om het plezier in het spel, maar altijd leuk om te winnen.’ Ook op de andere twee veldjes klinkt ondertussen een enthousiast geroep, gecoach en gelach.

Samen met Be Quick organiseerde een vijftal studenten van de Hanzehogeschool het toernooi, als onderdeel van een opleiding. Volgens student Luuk Oude Lansink loopt het allemaal op rolletjes. ‘Fantastisch om dit organiseren voor die mensen, zodat ze in hun oudere dagen nog een potje kunnen voetballen met elkaar.’

Chinese zalf

Al loopt het niet overal even soepel. De eerste twee partijtjes gaat het team van Job van Driel (64) hard onderuit. ‘We hebben nog geen doelpunt gemaakt,’ vertelt de speler van VEV’67 uit Leek. ‘Ik wil er eigenlijk nog wel eentje maken. Ik bedoel, ik heb vandaag vrij genomen. Normaal werk ik gewoon.’

Cambuur tegen VV GEO is aanval tegen verdediging. Als routinier Wim van Delden (72) van de Friezen een passeeractie probeert te maken, krijgt hij een duw in de onderrug. Van Deldens gezicht vertrekt. ‘Hé, pas op joh,’ roept hij naar de duwer. ‘Rustig Wim,’ proberen zijn teamgenoten.

Van Delden houdt er geen blessure aan over, alleen wat schrik. ‘Ik heb rugproblemen. Ik smeer mijn rug voor de wedstrijd altijd in met een Chinees middel, daar word je lekker soepel van.’

Lege tribunes

De tribunes van Stadion Esserberg lijken aanvankelijk leeg te blijven. Tot er halverwege de ochtend toch een toeschouwer op de banken verschijnt. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om Seerp Ybema (72), een geblesseerde speler. ‘Ik heb last van mijn heupen. Dus ik neem even een pauze om te zitten.’

Geen prijzengeld

Rond de klok van twaalf kwam het toernooi ten einde. De bekerkast van de winnaars is nog even leeg gisteren, want prijzen werden er niet verdeeld.

Behalve de fairplayprijs dan, die werd gewonnen door FC Groningen. ‘Het is verdiend. Wij zijn natuurlijk een heel fijne groep voetballers en wij doen het altijd heel goed op een toernooi,’ laat het team na afloop weten.