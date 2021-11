Lampjes in kerstboom op Grote Markt gaan op 8 december aan

nieuws

De kerstboom die in 2020 op de Grote Markt stond kwam uit Bellingwolde. Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Als alles volgens planning verloopt, staat de kerstboom op de Grote Markt volgende week maandag op z’n plek tegenover De Drie Gezusters. De woensdag erna gaan de lampjes in de boom aan. Net als vorig jaar is er geen speciaal ontstekingsmoment voor de lampjes in de kerstboom.

De kerstboom van dit jaar is afkomstig uit de tuin van de familie Hoving uit Stadskanaal. Het Nordmanspar wordt aanstaande vrijdag gekapt en vervolgens op een dieplader naar de werf van Wagenborg aan de Gideonweg gebracht.

Vanaf Wagenborg wordt de boom op maandag 6 december in de vroege ochtend naar de Grote Markt gebracht en in zijn voet voor De Drie Gezusters gehesen. De gemeente gebruikt deze plek ook dit jaar, omdat de boom niet voor het Stadshuis kan staan. De verbouwing zit de plek voor de kerstboom in de weg.

Een dag later worden er ook kerstbomen geplaatst op het Waagplein en op de Nieuwe Markt.

De kerstboom op de Grote Markt blijft tot 31 december staan. Een dag eerder worden de bomen op het Waagplein en de Nieuwe Markt al weggehaald.