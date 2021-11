Lampions van Harense meisjes vernield door groep jonge jongens

nieuws

Volgens agenten van het basisteam Groningen-Zuid van de politie heeft een groep jongens donderdagavond de lampions van een groep van drie meisjes kapot gemaakt. Dat gebeurde aan de Rummerinkhof in Haren.

De jongens zouden ook hebben geprobeerd om het verzamelde snoepgoed van de meisjes af te pakken. Ook had de groep het gemunt op de telefoon van één van de meisjes.

Aangezien het om zeer jonge kinderen gaat, wil de politie graag informatie ontvangen over de vermoedelijke dadertjes. Mensen met meer informatie over de jonge verdachten kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900 – 8844 of via één van de sociale mediakanalen van de Groninger politie.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door politiebureau Groningen-Zuid (@politie_groningen_zuid)