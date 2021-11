Kwartier vertraging door werkzaamheden op A28 bij Julianaplein

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Volgens de ANWB moeten automobilisten op de A28 zaterdag in het begin van de middag rekening houden met een vertraging van ongeveer een kwartier. Door werkzaamheden is de A28 bij Stad dicht.

Vanwege de aanleg van een nieuwe afrit van de A28 naar de Brailleweg is de snelweg tot maandagochtend 06.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid. Ook de Brailleweg en de Vondellaan zijn dicht voor het verkeer. Verkeer kan gebruik maken van omleidingsroutes. Om dit in goede banen te leiden is een eenrichtingscircuit ingesteld. Zo kun je vanaf de A28 bij Groningen-Zuid alleen rechtsaf en kun je niet de Laan Corpus den Hoorn op.

Vertraging

Volgens de ANWB moesten weggebruikers in het begin van de middag in beide richtingen rekening houden met een file van ongeveer twee kilometer, de vertraging is ongeveer een kwartier. Op de omleidingsroute is het druk op de kruising Van Iddekingeweg met de Paterswoldseweg. Bronnen laten weten dat het op deze kruising flink vastloopt. Aanpak Ring Zuid laat weten dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen.

Het Martini Ziekenhuis laat weten dat bezoekers en patiënten vanuit de richting Assen, die naar het ziekenhuis of naar de Doktersdienst moeten, het beste gebruik kunnen maken van de afrit 38 bij Haren, en vervolgens via Paterswolde en Eelderwolde naar het ziekenhuis te rijden.